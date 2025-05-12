Якутский министр извинился за подаренный ветеранам набор суповых костей

Министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) Артем Александров принес извинения от имени ведомства и от себя лично ветеранам отрасли и их родственникам за недостойные подарки, врученные к 80-летию Великой Победы. В ближайшие дни ветеранов поздравят повторно и вручат им новые подарочные наборы.
«Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении „Сельхозтехника“, а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы. Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли», — заявил Александров, отметив, что в ближайшие дни ветеранам передадут подарочные наборы. Его слова передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики региона в своем telegram-канале.
Александров подчеркнул, что министерство не хотело расстроить ветеранов, признает необходимость более внимательного подхода к выбору подарков и проведет внутреннюю проверку по этому факту. Ранее сообщалось, что ветерану Таисии Хромовой в честь праздника вручили открытку за подписью министра сельского хозяйства Якутии Артема Александрова, прошлогодний суповой набор из костей курицы и творожок с ряженкой.
В сообщении ведомства уточняется, что 10 мая первый заместитель министра Анна Стручкова посетила ветерана Таисию Хромову лично, чтобы принести извинения от имени министерства и поблагодарить родственников за понимание и гостеприимство. Министерство также выразило пожелания крепкого здоровья и благополучия Таисии Трофимовне и пообещало пересмотреть формат праздничных мероприятий для ветеранов, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись.
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