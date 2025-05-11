В Курганской области в общепите работал сотрудник без медкнижки

Руководитель предприятия общественного питания в Катайском районе (Курганская область) привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Директор допустил работника к производству пищевой продукции без прохождения медицинского осмотра, что нарушает требования статей 214 и 220 ТК РФ. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.
«Прокуратурой района проведена проверка соблюдения трудового законодательства на предприятии общественного питания. Установлено, что работодатель не обеспечил прохождение работником предварительного медицинского осмотра при трудоустройстве, однако допустил его к производству пищевой продукции», — сообщили в ведомстве.
После выявления нарушения в отношении директора компании было возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к работе без обязательных медицинских осмотров). Он получил штраф в размере 15 тысяч рублей.
Ранее в Курганской области уже фиксировались нарушения в сфере общественного питания: по данным Россельхознадзора, в 2023 году было выявлено 194 случая несоблюдения ветеринарного законодательства, а в 2024 году — 31. Среди типичных нарушений отмечались отсутствие необходимых медицинских и ветеринарных документов, что также влекло административную ответственность для руководителей предприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».