Суд заочно арестовал бывшего президента «Башнефти». Скрин

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Хорошавцев объявлен в розыск
Хорошавцев объявлен в розыск Фото:

Бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев был заочно арестован Тверским судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«В отношении Хорошавцева Виктора Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — передает сообщение пресс-службы «Интерфакс». Там добавили, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Судебное заседание состоялось 29 марта. Хорошавцев был объявлен в розыск.

Карточка Хорошавцева из базы данных МВД
Карточка Хорошавцева из базы данных МВД
Фото:

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Бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев был заочно арестован Тверским судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «В отношении Хорошавцева Виктора Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — передает сообщение пресс-службы «Интерфакс». Там добавили, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Судебное заседание состоялось 29 марта. Хорошавцев был объявлен в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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