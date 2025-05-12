Бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев был заочно арестован Тверским судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«В отношении Хорошавцева Виктора Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — передает сообщение пресс-службы «Интерфакс». Там добавили, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Судебное заседание состоялось 29 марта. Хорошавцев был объявлен в розыск.
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