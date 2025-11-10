SHAMAN после свадьбы с Мизулиной изменил отношение к обручальным кольцам

SHAMAN после свадьбы с Мизулиной отправился работать Фото: Виктор Васильев

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина, как известно, на днях узаконили свои отношения официально. Правда, насладиться вдоволь семейной жизнью и устроить медовый месяц у них, судя по всему, пока еще не получилось. SHAMAN уже вернулся к работе. Вчера Ярослав Дронов появился в Кремле, где принял участие в праздничном вечере легендарной Александры Пахмутовой и вновь заставил говорить о себе.

SHAMAN приехал на концертную площадку заранее, чтобы успеть основательно подготовиться к своему выступлению. Зрители обратили внимание: роспись пошла Ярославу явно на пользу. «Видно, что SHAMAN счастлив, — говорила одна из зрительниц. — Посмотрите, как у него горят глаза: штамп пошел на пользу!»

На сцене Ярослав по традиции зажигал. А вот с журналистами держался на расстоянии. Судя по всему, делиться своим счастьем он пока еще не готов. Сразу после выступления Дронов постарался проскочить в гримерку. Правда, фотографам попозировал. В это время многие обратили внимание на появившееся на безымянном пальце обручальное кольцо артиста, которое он показал впервые с момента торжества.

Оно — классическое, без россыпи драгоценных камней и прочих модных штучек. Украшение SHAMANy очень даже к лицу: смотрится весьма эффектно и привлекательно. А ведь еще совсем недавно Ярослав об обручальных кольцах и слышать не хотел.

Во время предыдущего брака на руке Дронова не было никаких украшений. Однажды журналисты прямо поинтересовались у Ярослава: почему он не носит обручальное кольцо. Ярослав не стал скрывать, что делает это сознательно.

SHAMAN пояснил, что отказался от традиционного после свадьбы украшения еще после первого брака. Тогда артист неоднократно терял кольца на сцене. Чтобы не повторять ошибки, во втором браке он решил вообще обручальное кольцо не покупать. Супруга, судя по всему, против не была.

«А в этом суть брака, чтобы носить кольцо?» — спрашивал тогда SHAMAN. Впрочем, теперь, как мы видим, его взгляды на жизнь изменились. Быть может, благодаря Екатерине... Так это или нет, осталось загадкой. На какие-либо вопросы, в том числе и про свадьбу, SHAMAN отвечать в этот вечер не захотел.