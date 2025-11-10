Лукашенко рассказал о пользе использования домашнего телефона

Лукашенко заявил, что при использовании городского телефона содержание разговора не дойдет до Канады и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что не следует полностью отказываться от проводных телефонов, так как мобильная связь уязвима для утечек данных. По его словам, при использования городского телефона информация из разговоров не дойдет до «серверов Канады и США».

«Не потому, что я консерватор. Вы знаете, что мне приходилось принимать решения по IT-технологиям. Почти никто в мире не занимался (этими вопросами — прим. URA.RU). <...> Это точно на серверах в Канаде или США не будет ваш разговор», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

Он также отметил, что информация о том, чем человек занимается и куда ходит, не является секретной. При этом нет необходимости переводить все в цифровой формат, если есть возможность избежать этого в некоторых сферах. Лукашенко также посоветовал сохранять некоторые данные в бумажном виде и не полагаться исключительно на средства связи. Таким образом, граждане смогут избежать излишних переживаний относительно сохранности своих персональных данных.

Продолжение после рекламы