Суд изъял у экс-замглавы Ивановской области почти миллиард рублей

В Ивановской области суд изъял у бывшего заместителя главы правительства региона Сергея Зобнина и связанных с ним лиц более 800 миллионов рублей незаконных доходов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства незаконно полученных доходов на общую сумму более 800 миллионов рублей...» — написали на сайте ведомства. Изъятые средства были получены в результате противоправной деятельности.