Суд изъял у экс-замглавы Ивановской области почти миллиард рублей
Суд обратил в доход государства более 800 миллионов рублей
В Ивановской области суд изъял у бывшего заместителя главы правительства региона Сергея Зобнина и связанных с ним лиц более 800 миллионов рублей незаконных доходов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
«Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства незаконно полученных доходов на общую сумму более 800 миллионов рублей...» — написали на сайте ведомства. Изъятые средства были получены в результате противоправной деятельности.
В ходе расследования выяснилось, что Зобнин, злоупотребляя служебным положением, способствовал получению коммерческой организацией государственных контрактов на проведение ремонтных работ на объектах здравоохранения, образования и культуры в регионе. Выяснилось, что руководителем строительной компании был родной брат супруги бывшего зампреда областного правительства. За период с 2022 по 2024 год благодаря поддержке Зобнина строительная организация заключила с государственными и муниципальными заказчиками 21 контракт, общая сумма которых превысила 800 миллионов рублей.
