Арестованы топ-менеджеры оборонного предприятия в Ростове-на-Дону
Топ-менеджеры обвиняются в превышении должностных полномочий
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ростове-на-Дону отправили в СИЗО директора по коммерческой деятельности и главного бухгалтера АО «Алмаз» по делу о злоупотреблении полномочиями. Такое решение принял Первомайский райсуд.
«Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 5 января», — сообщил «Интерфакс». По его данным, это произошло в рамках дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что фигуранты дела фиктивно выполнили показатели для того, чтобы скрыть свою некомпетентность, а также получить деньги. В результате со счетов компании были сняты деньги, хотя работа выполнена не была.
«Алмаз» входит в дивизион «Проектирование и производство средств связи» АО «Концерн „Созвездие“, который входит в холдинг „Росэлектронка“ корпорации „Ростех“. Крмпаемя „Алмаз“ занимается производство радиоэлектроники.
