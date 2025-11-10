Арестованы топ-менеджеры оборонного предприятия в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону отправили в СИЗО директора по коммерческой деятельности и главного бухгалтера АО «Алмаз» по делу о злоупотреблении полномочиями. Такое решение принял Первомайский райсуд.

«Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 5 января», — сообщил «Интерфакс». По его данным, это произошло в рамках дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что фигуранты дела фиктивно выполнили показатели для того, чтобы скрыть свою некомпетентность, а также получить деньги. В результате со счетов компании были сняты деньги, хотя работа выполнена не была.