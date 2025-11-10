Экс-депутата дагестанского парламента Абуева задержали
10 ноября 2025 в 19:20
Фото: © URA.RU
Силовики задержали депутата Народного собрания Республики Дагестан Джафара Абуева. Оперативные мероприятия прошли в Москве. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на своего корреспондента. Дальнейшие детали произошедшего уточняются.
