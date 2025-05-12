«Дороги не предназначены»: хозяин кибертрака Илона Маска рассказал, как разъезжает по Уралу

Бизнесмен из Екатеринбурга Михаил — владелец одного из двух электрокаров Tesla Cybertruck в регионе — поделился с URA.RU, что ждал авто из США несколько месяцев и уже успел съездить на нем в Челябинскую область. А еще назвал единственный минус «машины из будущего».
«Это самая технологичная машина в мире. Руль крутится не как у обычного автомобиля — там штурвал, который поворачивается чуть влево, чуть вправо», — поделился он. Михаил отметил, что главными преимуществами машины являются современные системы безопасности. «Близко подъезжаешь к другой машине — она предупреждает. Если отвлекся, она сама подтормаживает», — сказал он.
Покупка и доставка электрокара заняли много времени. В начале прошлого года Михаил приобрел машину через московского дилера: авто везли из США сначала в Германию, а потом через Стамбул на пароме в Сочи. Стоимость покупки он раскрывать не стал.
Эксплуатация Tesla Cybertruck оказалась выгодной с точки зрения расходов на энергию. «Не превышают 3500 рублей в месяц. У меня в паркинге стоит зарядка, я плачу по счетчику. У другой моей машины, Porsche Cayenne, расход на топливо в месяц был минимум 20 000 рублей», — сообщил Михаил.
Он рассказал, что уже ездил на электрокаре в Челябинск, и машина справилась с поездкой. При этом функция автопилота в России не работает. «Есть способ его взломать, но смысла в этом нет. У нас дороги не предназначены для автопилота: где-то разметки нет, где-то светофоров, где-то асфальта. Ездить на автопилоте будет суперопасно, я бы не стал такого делать», — отметил он.
Единственный минус машины Михаил видит в повышенном внимании окружающих к электрокару. «Когда по телефону разговариваешь, люди подходят, нарушают личное пространство», — добавил он.
По документам Tesla Cybertruck числится грузовым автомобилем — весит четыре с половиной тонны и длиннее стандартной легковушки на метр. Для управления машиной Михаилу пришлось получить права категории С.
Цены на Tesla Cybertruck в России начинаются от 16,2 миллиона рублей и доходят до 44,9 млн рублей. Максимальная скорость электрокара достигает 209 километров в час при мощности двигателя в 845 лошадиных сил. В Свердловской области сейчас всего два таких электрокара: один принадлежит Михаилу, второй находится в Музейном комплексе в Верхней Пышме.
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