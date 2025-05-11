Пермские школьники смогут сдать ЕГЭ в больницах

Выпускники 9-х и 11-х классов, которые по состоянию здоровья не смогут прийти в школу для сдачи ЕГЭ, смогут сделать это прямо в медучреждениях. Об этом сообщила на заседании правительства 12 мая министр образования Прикамья Раиса Кассина. Трансляция проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
«Я обращаюсь к родителям. Если что-то случилось, и ребенок находится в больнице, мы для него обязательно организуем соответствующий пункт. И он вовремя сдаст все экзамены», — отметила министр.
Всего, по ее словам, в Прикамье будет 235 пунктов для сдачи ЕГЭ. Из них 160 расположены в школах, 63 — на дому и в медучреждениях, 12 — в учреждениях закрытого типа. Сдавать ЕГЭ в 2025 году будут свыше 31 тысячи выпускников. Традиционно пермяки показывают результаты выше среднего по РФ.
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