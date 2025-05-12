Shot: скончался звезда фильма Митты актер Александр Кобозев

Актер Александр Кобозев, ставший известным благодаря фильму «Друг мой, Колька!..», ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причиной его кончины стала остановка сердца.
«Скончался Александр Кобозев», — сообщает Life. Там добавили, что причиной смерти стала остановка смерти. Накануне ему стало плохо в квартире в Москве, и его госпитализировали. Врачи не смогли оказать необходимую помощь.
Родные сообщают, что он страдал от нескольких заболеваний. Кобозев приобрел популярность в 60-х годах, исполнив роль Кольки Снегирева, а позднее работал на телевидении. После нескольких инфарктов он ушел из публичной жизни.
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