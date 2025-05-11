«Ты униженная»: Олег Майами и Леша Свик устроили скандал и довели участницу шоу до истерики

Певцы Олег Майами и Леша Свик (оба родом из Екатеринбурга) вызвали скандал на шоу «Сокровища императора». Артистов уличили в том, что они пронесли собственные деньги на проект, хотя это недопустимо.
Обман вскрылся случайно: после первого испытания команда телеведущих Алены Блин и Даны Борисовой перепутала сумки и случайно взяла рюкзаки певцов. Внутри звезды нашли юани, которых быть не должно. Знаменитостям это не понравилось.
Участница «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Лина Джебисашвили решила высказаться по этому поводу. «Кто ты такой вообще? Пришел сюда права качать. Это подлый поступок, здесь определенные правила и законы. Кто-то грязно играет, а кто-то честно. Если ты не считаешься с правилами проекта, тогда что ты тут делаешь, пришел всех обмануть?» — сказала Джебисашвили Олегу Майами.
Певец отмалчиваться не стал и начал убеждать всех, что деньги он взял на случай ЧП, а после стал скандалить с колдуньей и ее возлюбленным Юрием Фунтовым. «Не всех обмануть, а только вас двоих. Вы две взрослые ябеды. Мне кажется, Лина, ты униженная в этой жизни. Юра, хочешь, мы выскочим с тобой один на один?»
По итогу за нарушение правил ведущие дали певцам штрафные 30 минут, которые добавились во время прохождения заданий. Несмотря на наказание, команда Майами и Свика выполнила задание первой.
В реалити-шоу «Сокровища императора» участвует восемь команд, каждая из которых состоит из звезды и сопровождающего лица — друга, родственника или коллеги. Пары борются за главный приз — один миллион юаней (около 14 млн рублей).
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