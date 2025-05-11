Пермская прокуратура начала проверку после избиения школьницы

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми начала проверку по факту появившейся в интернете информации о нанесении побоев школьнице во время конфликта между учащимися школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предварительно установлено, что конфликт произошел 09 мая в микрорайоне Гайва между учащимися двух школ. Прокуратурой будет дана оценка деятельности субъектов системы профилактики, в том числе организации работы с учащимися в образовательных учреждениях», — уточнили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве также отметили, что результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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