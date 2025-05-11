11 мая 2025

Пермская прокуратура начала проверку после избиения школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростки напали на девочку и сняли избиение на видео
Подростки напали на девочку и сняли избиение на видео Фото:

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми начала проверку по факту появившейся в интернете информации о нанесении побоев школьнице во время конфликта между учащимися школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предварительно установлено, что конфликт произошел 09 мая в микрорайоне Гайва между учащимися двух школ. Прокуратурой будет дана оценка деятельности субъектов системы профилактики, в том числе организации работы с учащимися в образовательных учреждениях», — уточнили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве также отметили, что результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Орджоникидзевского района Перми начала проверку по факту появившейся в интернете информации о нанесении побоев школьнице во время конфликта между учащимися школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Предварительно установлено, что конфликт произошел 09 мая в микрорайоне Гайва между учащимися двух школ. Прокуратурой будет дана оценка деятельности субъектов системы профилактики, в том числе организации работы с учащимися в образовательных учреждениях», — уточнили в прокуратуре. В надзорном ведомстве также отметили, что результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...