Следователи изучают видео с места, где пермячка погибла на заборе

Следователи пермского управления СКР изъяли видеозаписи с камер наблюдения в месте, где было обнаружено тело погибшей на заборе девушки. Пермячка погибла в ночь на 11 мая.
«Сейчас следователи осматривают видеозаписи с камер. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Также был проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, которые заинтересовали следствие», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
Тело 19-летней девушки было обнаружено на заборе в ночь на 11 мая. Известно, что перед смертью пермячка отдыхала в баре вместе с подругой. В какой-то момент девушка пропала из поля зрения приятельницы, позже ее обнаружили мертвой на заборе. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах, которые удалось выяснить следователям.
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