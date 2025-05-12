Следователи изучают видео с места, где пермячка погибла на заборе

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В причинах гибели девушки разбираются следователи СКР
В причинах гибели девушки разбираются следователи СКР Фото:

Следователи пермского управления СКР изъяли видеозаписи с камер наблюдения в месте, где было обнаружено тело погибшей на заборе девушки. Пермячка погибла в ночь на 11 мая.

«Сейчас следователи осматривают видеозаписи с камер. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Также был проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, которые заинтересовали следствие», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Тело 19-летней девушки было обнаружено на заборе в ночь на 11 мая. Известно, что перед смертью пермячка отдыхала в баре вместе с подругой. В какой-то момент девушка пропала из поля зрения приятельницы, позже ее обнаружили мертвой на заборе. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах, которые удалось выяснить следователям.

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Следователи пермского управления СКР изъяли видеозаписи с камер наблюдения в месте, где было обнаружено тело погибшей на заборе девушки. Пермячка погибла в ночь на 11 мая. «Сейчас следователи осматривают видеозаписи с камер. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Также был проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, которые заинтересовали следствие», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. Тело 19-летней девушки было обнаружено на заборе в ночь на 11 мая. Известно, что перед смертью пермячка отдыхала в баре вместе с подругой. В какой-то момент девушка пропала из поля зрения приятельницы, позже ее обнаружили мертвой на заборе. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах, которые удалось выяснить следователям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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