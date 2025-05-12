Таксистов заставят пересесть на отечественные автомобили

Законопроект о локализации такси может быть принят во втором чтении 13 мая
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Таксистов могут обязать пересесть на отечественные авто такие, как «Москвич» и «АвтоВАЗ»
Таксистов могут обязать пересесть на отечественные авто такие, как «Москвич» и «АвтоВАЗ» Фото:

Таксистов обяжут пересесть на отечественные автомобили — соответствующий законопроект с поправками о требованиях к уровню локализации машин, используемых в такси, может быть принят Госдумой во втором чтении 13 мая. Согласно поправкам, обязательные требования по уровню локализации автомобилей для допуска к работе в такси переносятся на 1 января 2033 года, а с 1 марта 2026 года вводятся дополнительные критерии для допуска транспортных средств.

В изначальной редакции законопроекта предполагалось, что с 1 октября 2025 года разрешение на работу в такси смогут получать только легковые автомобили, признанные локально произведенными с уровнем локализации не менее 3,2 тысячи баллов. «Таким требованиям будут фактически соответствовать лишь модели „АвтоВАЗа“, а также ограниченный перечень менее массовых марок: высоко локализованные модели „АвтоВАЗа“, отдельные модели „Москвича“ и электромобили Evolute», — говорится в сообщении «Интерфакс».

В новом варианте законопроекта дополнительный переходный период позволит участникам рынка такси постепенно подготовиться к нововведениям. До 2033 года водители смогут использовать и другие автомобили, не подпадающие под критерий локализации. Законопроект направлен на поддержку отечественного автопрома и повышение уровня локализации производства автомобилей, используемых в пассажирских перевозках.

Согласно новым поправкам, с 1 марта 2026 года к работе в такси смогут допускаться автомобили, произведенные в рамках новых и ранее заключенных специальных инвестиционных контрактов (СПИК), если в них появились новые инвесторы. Также будут допущены машины, произведенные по измененным условиям СПИК после 1 марта 2025 года, если такое решение примет правительство. Это позволит расширить перечень автомобилей для такси и избежать резкого перехода на исключительно отечественные модели.

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Таксистов обяжут пересесть на отечественные автомобили — соответствующий законопроект с поправками о требованиях к уровню локализации машин, используемых в такси, может быть принят Госдумой во втором чтении 13 мая. Согласно поправкам, обязательные требования по уровню локализации автомобилей для допуска к работе в такси переносятся на 1 января 2033 года, а с 1 марта 2026 года вводятся дополнительные критерии для допуска транспортных средств. В изначальной редакции законопроекта предполагалось, что с 1 октября 2025 года разрешение на работу в такси смогут получать только легковые автомобили, признанные локально произведенными с уровнем локализации не менее 3,2 тысячи баллов. «Таким требованиям будут фактически соответствовать лишь модели „АвтоВАЗа“, а также ограниченный перечень менее массовых марок: высоко локализованные модели „АвтоВАЗа“, отдельные модели „Москвича“ и электромобили Evolute», — говорится в сообщении «Интерфакс». В новом варианте законопроекта дополнительный переходный период позволит участникам рынка такси постепенно подготовиться к нововведениям. До 2033 года водители смогут использовать и другие автомобили, не подпадающие под критерий локализации. Законопроект направлен на поддержку отечественного автопрома и повышение уровня локализации производства автомобилей, используемых в пассажирских перевозках. Согласно новым поправкам, с 1 марта 2026 года к работе в такси смогут допускаться автомобили, произведенные в рамках новых и ранее заключенных специальных инвестиционных контрактов (СПИК), если в них появились новые инвесторы. Также будут допущены машины, произведенные по измененным условиям СПИК после 1 марта 2025 года, если такое решение примет правительство. Это позволит расширить перечень автомобилей для такси и избежать резкого перехода на исключительно отечественные модели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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