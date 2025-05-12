Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали схрон с оружием и взрывчаткой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, организаторами тайника стали три местных жителя.
«Указанные лица, вступив в преступный сговор, организовали тайник со средствами поражения, в результате осмотра которого обнаружены и изъяты винтовки с оптическими прицелами, более 300 боеприпасов различного калибра, взрывчатое вещество и три промышленно изготовленных электродетонатора», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В отношении троицы возбудили уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств). Им предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по закреплению доказательной базы.
«УФСБ уделяется пристальное внимание ликвидации каналов незаконного оборота оружия, пресечению преступной деятельности межрегиональных организованных групп, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. На настоящий момент с начала 2025 года по материалам Управления за совершение указанных преступлений осуждено семь лиц. Из незаконного оборота изъято 27 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около трех килограммов взрывчатых веществ, более 1200 боеприпасов различного калибра, ликвидировано два подпольных мастерских по модернизации и переделке гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги», — отметили в ведомстве.
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