Курганцы, которые не сдавали на водительские права, садятся за руль и нарушают правила

В Курганской области задержали 10 граждан, которые управляли транспортом без прав. Их автомобили отправили на специализированные стоянки. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
«10 зауральцев управляли транспортом, не имея на этого права. Обучение в автошколах ими не пройдено, экзамены в Госавтоинспекции не сданы, водительских удостоверений они не получали», — уточнили в ГАИ. Кроме того, в ходе оперативно-профилактического мероприятия 10 мая сотрудники автоинспекции задержали 13 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Штраф за пьяное вождение составляет 45 тысяч рублей, также нарушителей лишают прав на срок от полутора до двух лет.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГАИ за майские выходные забрали у курганцев более 140 автомобилей. Порядка 78 водителей управляли автомобилями без прав или были ранее лишены.
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