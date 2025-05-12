Хинштейн: уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки

Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что люди с уголовным прошлым не должны работать во власти.
«Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что подготовлен список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были освобождены от нее по нереабилитирующим основаниям. Хинштейн отметил, что каждый его профильный заместитель получит свой список. При этом работа с главами районов будет организована отдельно.
Помимо этого, врио губернатора Курской области также инициировал опрос среди подписчиков своего telegram-канала о допустимости работы лиц с судимостью в органах власти. В качестве вариантов ответа они могут выбрать — «Да», «Нет», «Я сам судимый».
Вопрос борьбы с коррупцией в органах власти Курской области обострился после задержания бывшего губернатора Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по делу о хищении более миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений, передает RT. По данным следствия, экс-чиновники руководили организованной группой, причастной к хищению государственных средств, что усилило требования к «оздоровлению» и очищению управленческих кадров региона. Мещанский суд Москвы избрал для Смирнова и Дедова меру пресечения в виде заключения под стражу.
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