Хинштейн: уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки

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Хинштейн спросил у своих подписчиков в telegram-канале вопрос о том, могут ли люди с уголовным прошлым работать во власти
Хинштейн спросил у своих подписчиков в telegram-канале вопрос о том, могут ли люди с уголовным прошлым работать во власти Фото:

Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что люди с уголовным прошлым не должны работать во власти.

«Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что подготовлен список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были освобождены от нее по нереабилитирующим основаниям. Хинштейн отметил, что каждый его профильный заместитель получит свой список. При этом работа с главами районов будет организована отдельно.

Помимо этого, врио губернатора Курской области также инициировал опрос среди подписчиков своего telegram-канала о допустимости работы лиц с судимостью в органах власти. В качестве вариантов ответа они могут выбрать  — «Да», «Нет», «Я сам судимый».

Вопрос борьбы с коррупцией в органах власти Курской области обострился после задержания бывшего губернатора Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по делу о хищении более миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений, передает RT. По данным следствия, экс-чиновники руководили организованной группой, причастной к хищению государственных средств, что усилило требования к «оздоровлению» и очищению управленческих кадров региона. Мещанский суд Москвы избрал для Смирнова и Дедова меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что люди с уголовным прошлым не должны работать во власти. «Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что подготовлен список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были освобождены от нее по нереабилитирующим основаниям. Хинштейн отметил, что каждый его профильный заместитель получит свой список. При этом работа с главами районов будет организована отдельно. Помимо этого, врио губернатора Курской области также инициировал опрос среди подписчиков своего telegram-канала о допустимости работы лиц с судимостью в органах власти. В качестве вариантов ответа они могут выбрать  — «Да», «Нет», «Я сам судимый». Вопрос борьбы с коррупцией в органах власти Курской области обострился после задержания бывшего губернатора Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по делу о хищении более миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений, передает RT. По данным следствия, экс-чиновники руководили организованной группой, причастной к хищению государственных средств, что усилило требования к «оздоровлению» и очищению управленческих кадров региона. Мещанский суд Москвы избрал для Смирнова и Дедова меру пресечения в виде заключения под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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