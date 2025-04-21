Хинштейн объяснил массовое увольнение и задержания во власти Курской области

Власти Курской области нуждаются в «оздоровлении» и омоложении управленческих кадров, что стало особенно актуально на фоне задержания бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Я понимаю, что нам сегодня „оздоровление“, омоложение и в хорошем смысле слова „очищение“ органов управления крайне важно», — отметил Александр Хинштейн на встрече с представителями IT-сообщества, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул важность привлечения в органы управления молодых людей с незашоренным горящим взглядом и без коррупционного мышления.
По данным Александра Хинштейна, данная необходимость стала еще более очевидной после задержания бывшего врио замглавы Курской области Алексея Смирнова и его зама Алексея Дедова. Их задержали по делу о хищении более одного миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в приграничных районах. По данным следствия, экс-чиновники руководили организованной группой, которая совместно с руководством корпорации организовала хищение государственных средств. Ранее под арест были взяты руководители корпорации и ряда коммерческих структур, не выполнивших обязательства по строительству. Мещанский суд Москвы избрал для Смирнова и Дедова меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.