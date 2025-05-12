Заказчик убийства Деда Хасана приговорен к 25 годам

Мосгорсуд приговорил главаря Таганской организованной преступной группы Игоря Жирноклеева к 25 годам лишения свободы за организацию убийства криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) и адвоката Натальи Вавилиной. Первые 12 лет Жирноклеев проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.
«Назначить Жирноклееву наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом 4 миллиона рублей», — огласил решение судья. Его приводит РИА Новости. Приговор основан на вердикте присяжных заседателей, которые признали всех фигурантов дела виновными в создании и участии в ОПГ, а Жирноклеева — главарем группировки и организатором резонансных убийств.
По данным следствия, участникам банды также вменяли убийства бизнесменов, членов их же группировки, разбой, вымогательство, похищение предпринимателя, мошенничество и незаконный оборот оружия. Ликвидировать преступное сообщество удалось лишь после задержания Жирноклеева и его подчиненных в январе 2019 года.
Жирноклеев создал преступную группировку не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером и Игорем Шиловым. После ее распада в 2002–2003 годах появилось новое объединение с участием Григория Рабиновича. Обвиняемые вину не признали. В 2013 году в Москве был застрелен Дед Хасан — одна из ключевых фигур криминального мира постсоветского пространства и Западной Европы.
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