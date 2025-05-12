Заказчик убийства Деда Хасана приговорен к 25 годам

Мосгорсуд приговорил главаря Таганской ОПГ Жирноклеева к 25 годам колонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жирноклеев осужден за убийство криминального авторитета Деда Хасана (на фото)
Жирноклеев осужден за убийство криминального авторитета Деда Хасана (на фото) Фото:

Мосгорсуд приговорил главаря Таганской организованной преступной группы Игоря Жирноклеева к 25 годам лишения свободы за организацию убийства криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) и адвоката Натальи Вавилиной. Первые 12 лет Жирноклеев проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

«Назначить Жирноклееву наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом 4 миллиона рублей», — огласил решение судья. Его приводит РИА Новости. Приговор основан на вердикте присяжных заседателей, которые признали всех фигурантов дела виновными в создании и участии в ОПГ, а Жирноклеева — главарем группировки и организатором резонансных убийств.

По данным следствия, участникам банды также вменяли убийства бизнесменов, членов их же группировки, разбой, вымогательство, похищение предпринимателя, мошенничество и незаконный оборот оружия. Ликвидировать преступное сообщество удалось лишь после задержания Жирноклеева и его подчиненных в январе 2019 года.

Жирноклеев создал преступную группировку не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером и Игорем Шиловым. После ее распада в 2002–2003 годах появилось новое объединение с участием Григория Рабиновича. Обвиняемые вину не признали. В 2013 году в Москве был застрелен Дед Хасан — одна из ключевых фигур криминального мира постсоветского пространства и Западной Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мосгорсуд приговорил главаря Таганской организованной преступной группы Игоря Жирноклеева к 25 годам лишения свободы за организацию убийства криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) и адвоката Натальи Вавилиной. Первые 12 лет Жирноклеев проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей. «Назначить Жирноклееву наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом 4 миллиона рублей», — огласил решение судья. Его приводит РИА Новости. Приговор основан на вердикте присяжных заседателей, которые признали всех фигурантов дела виновными в создании и участии в ОПГ, а Жирноклеева — главарем группировки и организатором резонансных убийств. По данным следствия, участникам банды также вменяли убийства бизнесменов, членов их же группировки, разбой, вымогательство, похищение предпринимателя, мошенничество и незаконный оборот оружия. Ликвидировать преступное сообщество удалось лишь после задержания Жирноклеева и его подчиненных в январе 2019 года. Жирноклеев создал преступную группировку не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером и Игорем Шиловым. После ее распада в 2002–2003 годах появилось новое объединение с участием Григория Рабиновича. Обвиняемые вину не признали. В 2013 году в Москве был застрелен Дед Хасан — одна из ключевых фигур криминального мира постсоветского пространства и Западной Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...