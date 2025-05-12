В Челябинске осудили организатора экстремистской организации

В Челябинске суд отправил в колонию организатора запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы*» (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ и ликвидирована по решению Верховного суда). Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, ему назначили пять с половиной лет заключения.
«Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством религиозными организациями и участием в их работе, на тот же срок, с ограничением свободы на срок один год», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, челябинец пропагандировал деятельность организации в период с 2017 по 2022 годы. Он проводил собрания и встречи, на которых побуждал слушателей к участию в деятельности организации, распространял литературу и информационные материалы экстремистского содержания. Он продолжал деятельность вплоть до задержания сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД по региону. В его квартире в ходе обысков силовики обнаружили и изъяли жесткие диски, гаджеты, компьютерную технику, флеш-накопители, блокноты и записные книжки с рукописными записями религиозного содержания.
*Свидетели Иеговы — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
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