В ямальском МХК «Факел» прокомментировали массовый уход игроков

В хоккейном клубе «Факел Ямал» произошли масштабные кадровые изменения — команду покинули сразу 15 игроков. Как сообщили в пресс-службе клуба, часть спортсменов завершила выступления по возрасту, другие решили продолжить карьеру в новых командах.
«Повода для паники нет, в прошлом году клуб также из-за возраста массово покинули игроки. Подобные перестановки — нормальная практика для молодежных хоккейных клубов», — прокомментировал ситуацию в пресс-службе команды.
Восемь из пятнадцати ушедших хоккеистов достигли 21 года — это максимальный возраст для участия в Молодежной хоккейной лиге. Оставшиеся семь игроков приняли решение попробовать свои силы в других клубах, а некоторые завершили спортивную карьеру.
В «Факеле Ямал» уже заявили, что состав команды пополнят 5–6 игроков из юношеской команды, а еще часть новых хоккеистов будет отобрана на летних сборах. Руководство клуба уверено, что обновленная команда будет готова к новому сезону.
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