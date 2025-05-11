11 мая 2025

В ямальском МХК «Факел» прокомментировали массовый уход игроков

Из «Факела Ямал» ушли 15 игроков: названы причины массового обновления состава
© Служба новостей «URA.RU»
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Перемены в хоккейном клубе «Факел Ямал»
Перемены в хоккейном клубе «Факел Ямал» Фото:

В хоккейном клубе «Факел Ямал» произошли масштабные кадровые изменения — команду покинули сразу 15 игроков. Как сообщили в пресс-службе клуба, часть спортсменов завершила выступления по возрасту, другие решили продолжить карьеру в новых командах.

«Повода для паники нет, в прошлом году клуб также из-за возраста массово покинули игроки. Подобные перестановки — нормальная практика для молодежных хоккейных клубов», — прокомментировал ситуацию в пресс-службе команды.

Восемь из пятнадцати ушедших хоккеистов достигли 21 года — это максимальный возраст для участия в Молодежной хоккейной лиге. Оставшиеся семь игроков приняли решение попробовать свои силы в других клубах, а некоторые завершили спортивную карьеру.

В «Факеле Ямал» уже заявили, что состав команды пополнят 5–6 игроков из юношеской команды, а еще часть новых хоккеистов будет отобрана на летних сборах. Руководство клуба уверено, что обновленная команда будет готова к новому сезону.

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В хоккейном клубе «Факел Ямал» произошли масштабные кадровые изменения — команду покинули сразу 15 игроков. Как сообщили в пресс-службе клуба, часть спортсменов завершила выступления по возрасту, другие решили продолжить карьеру в новых командах. «Повода для паники нет, в прошлом году клуб также из-за возраста массово покинули игроки. Подобные перестановки — нормальная практика для молодежных хоккейных клубов», — прокомментировал ситуацию в пресс-службе команды. Восемь из пятнадцати ушедших хоккеистов достигли 21 года — это максимальный возраст для участия в Молодежной хоккейной лиге. Оставшиеся семь игроков приняли решение попробовать свои силы в других клубах, а некоторые завершили спортивную карьеру. В «Факеле Ямал» уже заявили, что состав команды пополнят 5–6 игроков из юношеской команды, а еще часть новых хоккеистов будет отобрана на летних сборах. Руководство клуба уверено, что обновленная команда будет готова к новому сезону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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