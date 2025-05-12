Власти не нашли перевозчиков на три автобусных маршрута в Перми. Речь идет о маршруте № 31, следующем от Комсомольской площади через микрорайон Краснова до Липовой Горы. Он начал функционировать осенью 2024 года, заменив ранее действовавшие маршрутные такси № 4т и 11т. Максимальная стоимость контракта по данному направлению составила 134,1 млн рублей.
«Кроме того, не были поданы заявки на обслуживание новых маршрутов № 83 „Улица Ушинского — улица 1905 года“ и № 84 Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“. Стоимость оказания услуг по этим направлениям власти оценили в 173,5 млн рублей», — сказано на портале госзакупок.
На все три маршрута планируется выпуск автобусов малого класса. Предполагается заключение договоров с перевозчиками сроком до 2030 года.
В апреле 2025 года власти объявили аукционы на обслуживание 11 городских маршрутов, включая № 31, 83 и 84. В мае был также объявлен конкурс по обслуживанию маршрута № 14, соединяющего микрорайоны Заостровка и Юбилейный, с начальной ценой контракта в 67,4 млн рублей.
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