Из Африки в Пермь вернулись соловьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соловьев заметили пермяки у городских рек
Соловьев заметили пермяки у городских рек Фото:

В Перми были замечены первые в этом году соловьи. Об этом сообщили администраторы группы «Сад соловьев у речки Уинки» в соцсети «ВКонтакте».

«Соловьи прилетели в Пермь. Вчера и сегодня на разных реках города встречают наших путешественников из далекой Африки. Давайте и у нас в Саду будем внимательно прислушиваться», — говорится в публикации группы.

Экоактивисты напомнили, что соловьи строят гнезда на земле, поэтому отклонение от тропы может спугнуть птиц и лишить гостей сада возможности услышать соловьиное пение. Посетителей призвали держать собак на поводке, а лучше в период гнездования воздержаться от прогулок с питомцами. Возле Уинки рекомендуется соблюдать тишину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми были замечены первые в этом году соловьи. Об этом сообщили администраторы группы «Сад соловьев у речки Уинки» в соцсети «ВКонтакте». «Соловьи прилетели в Пермь. Вчера и сегодня на разных реках города встречают наших путешественников из далекой Африки. Давайте и у нас в Саду будем внимательно прислушиваться», — говорится в публикации группы. Экоактивисты напомнили, что соловьи строят гнезда на земле, поэтому отклонение от тропы может спугнуть птиц и лишить гостей сада возможности услышать соловьиное пение. Посетителей призвали держать собак на поводке, а лучше в период гнездования воздержаться от прогулок с питомцами. Возле Уинки рекомендуется соблюдать тишину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...