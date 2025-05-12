Из Африки в Пермь вернулись соловьи

В Перми были замечены первые в этом году соловьи. Об этом сообщили администраторы группы «Сад соловьев у речки Уинки» в соцсети «ВКонтакте».
«Соловьи прилетели в Пермь. Вчера и сегодня на разных реках города встречают наших путешественников из далекой Африки. Давайте и у нас в Саду будем внимательно прислушиваться», — говорится в публикации группы.
Экоактивисты напомнили, что соловьи строят гнезда на земле, поэтому отклонение от тропы может спугнуть птиц и лишить гостей сада возможности услышать соловьиное пение. Посетителей призвали держать собак на поводке, а лучше в период гнездования воздержаться от прогулок с питомцами. Возле Уинки рекомендуется соблюдать тишину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!