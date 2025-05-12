В Курганской области родились сотни детей, но смертность больше

В Курганской области за январь-февраль 2025 года родилось 855 малышей. А умерло 2324 человека — это почти в три раза больше, чем родилось. Об этом сообщает пресс-служба Свердловскстата.
«Число зарегистрированных родившихся составляет 855 (7,1 на 1000 человек населения). Число зарегистрированных умерших составляет 2324 (19,3 на 1000 человек населения)», — сообщает Свердловскстат. Кроме того, браков (533) за этот период больше, чем разводов (382).
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области запустили нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Он стартовал с 1 января 2025 года и продлится до 2030 года. Цель проекта — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, улучшение качества здоровья и устранение различий в условиях жизни городского и сельского населения.
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