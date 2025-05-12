Хам на Mercedes, вырубивший девушку в Екатеринбурге, признал вину. Видео

Водитель Mercedes, избивший курьера в Екатеринбурге, признал вину
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Мусаеву вменяют статью о хулиганстве
Мусаеву вменяют статью о хулиганстве Фото:
новость из сюжета
Водитель Mercedes вырубил курьера в Екатеринбурге

Водитель черного Mercedes Тимур Мусаев, который избил девушку-курьера Наталью Ф. у екатеринбургского торгового центра Veer Mall, признал вину. Об этом он заявил во время меры пресечения в Орджоникидзевском райсуде.

«Прошу прощения. Признаю вину, вспылил. Частично признаю вину», — сказал Тимур Мусаев. Адвокат заявил, что Мусаев хочет выплатить компенсацию пострадавшей.

Инцидент произошел 9 мая. Наталья приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ, и якобы перегородила дорогу Мусаеву. Завязался конфликт, Мусаев дважды ударил Наталью. После этого его задержали силовики. Ему вменили статью о хулиганстве. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Водитель черного Mercedes Тимур Мусаев, который избил девушку-курьера Наталью Ф. у екатеринбургского торгового центра Veer Mall, признал вину. Об этом он заявил во время меры пресечения в Орджоникидзевском райсуде. «Прошу прощения. Признаю вину, вспылил. Частично признаю вину», — сказал Тимур Мусаев. Адвокат заявил, что Мусаев хочет выплатить компенсацию пострадавшей. Инцидент произошел 9 мая. Наталья приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ, и якобы перегородила дорогу Мусаеву. Завязался конфликт, Мусаев дважды ударил Наталью. После этого его задержали силовики. Ему вменили статью о хулиганстве. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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