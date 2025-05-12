Водитель черного Mercedes Тимур Мусаев, который избил девушку-курьера Наталью Ф. у екатеринбургского торгового центра Veer Mall, признал вину. Об этом он заявил во время меры пресечения в Орджоникидзевском райсуде.
«Прошу прощения. Признаю вину, вспылил. Частично признаю вину», — сказал Тимур Мусаев. Адвокат заявил, что Мусаев хочет выплатить компенсацию пострадавшей.
Инцидент произошел 9 мая. Наталья приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ, и якобы перегородила дорогу Мусаеву. Завязался конфликт, Мусаев дважды ударил Наталью. После этого его задержали силовики. Ему вменили статью о хулиганстве. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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