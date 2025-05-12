Кремль ответил Германии на ультиматум в сторону России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Германии вести диалог с Москвой языком ультиматумов недопустимы. По его словам, подобные заявления уже прозвучали от немецкой стороны ранее, однако российское руководство считает такой тон неприемлемым.
«Мы предупреждения со стороны Германии уже слышали позавчера. Они были озвучены в ультимативной форме, но язык ультиматумов для России неприемлем. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — отметил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поставил перед Россией ультиматум и пригрозил ей санкциями в случае отказа от «перемирия». Он заявил, что ЕС и Великобритания скоординируют действия с США, и, если перемирие не будет соблюдаться, последует ужесточение санкций и продолжение помощи Украине.
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