«Ожидается минус»: на Челябинскую область надвигаются заморозки

В ночь на 13 мая в Челябинской области ожидаются заморозки до -2 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура ночью опустится до -2 градусов
Температура ночью опустится до -2 градусов Фото:

В Челябинской области ожидается похолодание до -2 градусов. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

«Штормовое предупреждение! Ночью и утром 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщают синоптики.

Ранее специалисты предупреждали челябинцев о грозе и порывистом ветре. ГАИ области рекомендовало аккуратнее вести себя на дорогах.

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В Челябинской области ожидается похолодание до -2 градусов. Об этом сообщает областной гидрометцентр. «Штормовое предупреждение! Ночью и утром 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщают синоптики. Ранее специалисты предупреждали челябинцев о грозе и порывистом ветре. ГАИ области рекомендовало аккуратнее вести себя на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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