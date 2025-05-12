«Ожидается минус»: на Челябинскую область надвигаются заморозки

Температура ночью опустится до -2 градусов
В Челябинской области ожидается похолодание до -2 градусов. Об этом сообщает областной гидрометцентр.
«Штормовое предупреждение! Ночью и утром 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщают синоптики.
Ранее специалисты предупреждали челябинцев о грозе и порывистом ветре. ГАИ области рекомендовало аккуратнее вести себя на дорогах.
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