Стала известна предварительная причина смерти вдовы Гайдая актрисы Гребешковой

Вдова известного советского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. Причиной смерти, предварительно, стала острая сердечная недостаточность.
«Причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность», — пишет SHOT. Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. После завершения школьного образования она решила связать свою жизнь с театром и успешно поступила в ВГИК с первой попытки. Ее первый опыт в кинематографе произошел уже во время учебы на первом курсе, когда она сыграла в фильме «Смелые люди» под руководством режиссера Константина Юдина.
Завершив обучение в ВГИКе в 1954 году в мастерской Владимира Белокурова, Нина Гребешкова участвовала в съемках киноленты «Испытание верности», режиссером которой был Иван Пырьев. В творческой биографии Гребешковой около 130 киноролей, среди которых — врач психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница», или «Новые приключения Шурика» и многие другие.
Вместе со своим мужем Леонидом Гайдаем они прожили в творческом и семейном тандеме ровно сорок лет. В 70 лет режиссер умер на руках жены от тромбоэмболии легочной артерии. Воспоминаниями о нем наполнены все интервью актрисы, которая так и не привыкла рассказывать о себе отдельно от мужа-гения.
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