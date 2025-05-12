Shot сообщил дату похорон актрисы Гребешковой

Нина Гребешкова, вдова известного режиссера Леонида Гайдая, будет похоронена на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая. Согласно информации, полученной от источников, близких к семье актрисы, церемония прощания пройдет в закрытом формате.
«Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая», — пишет SHOT. Семья решила организовать частные похороны, чтобы в тишине и спокойствии проститься с ушедшей.
Вдова известного советского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. Причиной смерти, предварительно, стала острая сердечная недостаточность. Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. После завершения школьного образования она решила связать свою жизнь с театром и успешно поступила в ВГИК с первой попытки. Ее первый опыт в кинематографе произошел уже во время учебы на первом курсе, когда она сыграла в фильме «Смелые люди» под руководством режиссера Константина Юдина.
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