Shot сообщил дату похорон актрисы Гребешковой

SHOT: Нину Гребешкову похоронят 14 мая
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Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище
Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище Фото:
новость из сюжета
Скончалась вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова

Нина Гребешкова, вдова известного режиссера Леонида Гайдая, будет похоронена на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая. Согласно информации, полученной от источников, близких к семье актрисы, церемония прощания пройдет в закрытом формате.

«Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая», — пишет SHOT. Семья решила организовать частные похороны, чтобы в тишине и спокойствии проститься с ушедшей. 

Вдова известного советского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. Причиной смерти, предварительно, стала острая сердечная недостаточность. Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. После завершения школьного образования она решила связать свою жизнь с театром и успешно поступила в ВГИК с первой попытки. Ее первый опыт в кинематографе произошел уже во время учебы на первом курсе, когда она сыграла в фильме «Смелые люди» под руководством режиссера Константина Юдина.

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Нина Гребешкова, вдова известного режиссера Леонида Гайдая, будет похоронена на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая. Согласно информации, полученной от источников, близких к семье актрисы, церемония прощания пройдет в закрытом формате. «Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище в Москве 14 мая», — пишет SHOT. Семья решила организовать частные похороны, чтобы в тишине и спокойствии проститься с ушедшей.  Вдова известного советского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. Причиной смерти, предварительно, стала острая сердечная недостаточность. Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. После завершения школьного образования она решила связать свою жизнь с театром и успешно поступила в ВГИК с первой попытки. Ее первый опыт в кинематографе произошел уже во время учебы на первом курсе, когда она сыграла в фильме «Смелые люди» под руководством режиссера Константина Юдина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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