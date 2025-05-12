Соведущий канала «Ильдар Автоподбор» скончался

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Скончался соведущий канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков
Скончался соведущий канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков Фото:

Соведущий популярного канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков умер в возрасте 37 лет. Он скончался в реанимационном отделении после тяжелой борьбы с двусторонней пневмонией, которая привела к критическому поражению легких. Об этом сообщил его коллега и друг Ильдар Сибгатуллин.

«Вчера, 11 мая, в 18:45 умер Вячеслав Александрович Паруков», — сообщил Ильдар в одном из своих видео в соцсети «ВКонтакте». По его словам, Вячеслав начал чувствовать себя плохо еще в середине марта, жалуясь на постоянно высокую температуру. Состояние ухудшилось после его дня рождения, когда он сообщил Ильдару, что чувствует, как умирает. В больнице врачи обнаружили, что поражение легких у Вячеслава составляет 80%, также диагностировали двустороннюю пневмонию.

Несмотря на временное улучшение после недели в реанимации, в воскресенье вечером состояние Вячеслава резко ухудшилось из-за внезапного подъема температуры. К сожалению, медицинскому персоналу не удалось стабилизировать его состояние, молодой человек скончался в реанимации.

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Соведущий популярного канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков умер в возрасте 37 лет. Он скончался в реанимационном отделении после тяжелой борьбы с двусторонней пневмонией, которая привела к критическому поражению легких. Об этом сообщил его коллега и друг Ильдар Сибгатуллин. «Вчера, 11 мая, в 18:45 умер Вячеслав Александрович Паруков», — сообщил Ильдар в одном из своих видео в соцсети «ВКонтакте». По его словам, Вячеслав начал чувствовать себя плохо еще в середине марта, жалуясь на постоянно высокую температуру. Состояние ухудшилось после его дня рождения, когда он сообщил Ильдару, что чувствует, как умирает. В больнице врачи обнаружили, что поражение легких у Вячеслава составляет 80%, также диагностировали двустороннюю пневмонию. Несмотря на временное улучшение после недели в реанимации, в воскресенье вечером состояние Вячеслава резко ухудшилось из-за внезапного подъема температуры. К сожалению, медицинскому персоналу не удалось стабилизировать его состояние, молодой человек скончался в реанимации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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