В расследовании уголовного дела о покушении на жизнь первого мэра Нижневартовска (ХМАО) Юрия Тимошкова спустя 27 лет появились новые подробности. Источники URA.RU сообщают, что центральный аппарат СКР поручил местным следователям вновь допросить свидетелей, проходящих по делу.
«Поручено вновь допросить Тимошкова, а также 25 человек, упоминавшихся в деле о покушении на его жизнь, которое не могут раскрыть с 1998 года. Это члены его семьи, охрана, экс-чиновники администрации, водители и, вероятно, возможные подозреваемые. В списке фигурирует несколько известных в Нижневартовске фамилий, но в интересах следствия их попросили не разглашать», — сообщает инсайдер.
Близкие к политику источники отмечают, что на допросе ряд свидетелей отдельно просили ознакомиться с показаниями, которые они давали в 1998 году и оценить, насколько корректно были оформлены протоколы тогда. «У кого-то не было неточностей. А вот у некоторых их показания разошлись с теми, что были зафиксированы на бумаге. Такое ощущение, что данные могли быть искажены, чтобы пустить поиски по ложному следу», — высказал мнение инсайдер.
Редакции агентства удалось ознакомиться с поручением провести новые допросы и переговорить с родственником одного из свидетелей на условиях анонимности. Информация подтвердилась.
В пресс-службе управления СК по ХМАО сообщили, что дело находится на контроле в центральном аппарате и рекомендовали обратиться за комментариями в управление по взаимодействию со СМИ. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.
Первый мэр Нижневартовска Юрий Тимошков стал легендой, пережив два покушения с интервалом в несколько месяцев. Журналистам URA.RU удалось побеседовать с очевидцами и узнать малоизвестные подробности первого нападения на Тимошкова, которое произошло 17 апреля 1998 года. Заказчики до сих пор не найдены.
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