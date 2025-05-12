12 мая 2025

Ветеран СВО занялся безопасностью в школах Ханты-Мансийска

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Максим Ряшин встретился в качестве наставника с участником проекта «Герои Югры» (архивное фото)
Максим Ряшин встретился в качестве наставника с участником проекта «Герои Югры» (архивное фото) Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин в качестве наставника провел встречу с ветераном СВО Евгением Соловьевым, стажирующимся в органах местного самоуправления по проекту «Герои Югры». Они обсудили первые результаты работы Соловьева, его дальнейшие планы и вопросы безопасности в образовательных учреждениях города.

«Сейчас Евгений Сергеевич курирует безопасность в школах и детских садах Ханты-Мансийска. При его участии на высоком уровне прошли всероссийские учения по антитеррористической защищенности в образовательных организациях», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. 

Глава Ханты-Мансийска отметил, что проект «Герои Югры» помогает ветеранам и участникам СВО раскрыть потенциал на гражданской службе. «Евгений Сергеевич подходит к делу с максимальной ответственностью и искренним желанием сделать сады и школы для маленьких хантымансийцев самыми безопасными», — подчеркнул мэр.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин в качестве наставника провел встречу с ветераном СВО Евгением Соловьевым, стажирующимся в органах местного самоуправления по проекту «Герои Югры». Они обсудили первые результаты работы Соловьева, его дальнейшие планы и вопросы безопасности в образовательных учреждениях города. «Сейчас Евгений Сергеевич курирует безопасность в школах и детских садах Ханты-Мансийска. При его участии на высоком уровне прошли всероссийские учения по антитеррористической защищенности в образовательных организациях», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.  Глава Ханты-Мансийска отметил, что проект «Герои Югры» помогает ветеранам и участникам СВО раскрыть потенциал на гражданской службе. «Евгений Сергеевич подходит к делу с максимальной ответственностью и искренним желанием сделать сады и школы для маленьких хантымансийцев самыми безопасными», — подчеркнул мэр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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