Ветеран СВО занялся безопасностью в школах Ханты-Мансийска

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин в качестве наставника провел встречу с ветераном СВО Евгением Соловьевым, стажирующимся в органах местного самоуправления по проекту «Герои Югры». Они обсудили первые результаты работы Соловьева, его дальнейшие планы и вопросы безопасности в образовательных учреждениях города.
«Сейчас Евгений Сергеевич курирует безопасность в школах и детских садах Ханты-Мансийска. При его участии на высоком уровне прошли всероссийские учения по антитеррористической защищенности в образовательных организациях», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.
Глава Ханты-Мансийска отметил, что проект «Герои Югры» помогает ветеранам и участникам СВО раскрыть потенциал на гражданской службе. «Евгений Сергеевич подходит к делу с максимальной ответственностью и искренним желанием сделать сады и школы для маленьких хантымансийцев самыми безопасными», — подчеркнул мэр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!