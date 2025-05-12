Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали межпарламентское соглашение, цель которого — сотрудничество и обмен опытом в сфере нормотворчества. Вместе с Бабушкиной в командировку отправились депутаты Вячеслав Брозовский, Тарас Исаков и Вячеслав Вегнер.
Церемония подписания соглашения прошла 12 мая Колонном зале Луганска, в этот день праздновалось 11-летие ЛНР. «Свердловская область — регион с большим опытом, компетенциями и наработками по реализации важнейших стратегических планов и проектов — готова помогать луганским коллегам и словом, и делом. Мы и раньше оказывали поддержку Луганской Народной Республике», — написала бабушкина в своем telegram-канале.
В качестве примера такого сотрудничества она привела доставку в ЛНР 300 тонн воды, когда регион остро в этом нуждался. «Сейчас в рамках соглашения будем взаимодействовать ещё более системно и, я уверена, эффективно. Наш общий приоритет сегодня — реализация национальных проектов», подчеркнула Бабушкина, акцентировав внимание на нацпроекте «Семьи». Еще она готова рассказывать коллегам из Луганска про организованную в Свердловской области «депутатскую вертикаль».
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