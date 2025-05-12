12 мая 2025

Журналист из США Фези увидел ложь в оправданиях Парижа за пакетик Макрона

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Журналист из США заявил, что пост Елисейского дворца о невиновности Макрона содержит фейк
Журналист из США заявил, что пост Елисейского дворца о невиновности Макрона содержит фейк Фото:

Администрация президента Франции распространяет ложную информацию по поводу инцидента с пакетиком неизвестного вещества у Эммануэля Макрона. Об этом заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X после сообщения Елисейского дворца, оправдывающего Макрона.

«Это тоже фейковые новости. На первой картинке может и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир», — прокомментировал Фази публикацию Елисейского дворца. В заявлении администрации президента Франции отмечалось, что слухи о кокаиновой зависимости Макрона — фейк, а предмет, который он пытался спрятать от репортеров, был обычной салфеткой.

Фази также обратил внимание на то, что подобные заявления французской стороны не способствуют укреплению доверия к европейским лидерам. По его мнению, действия Макрона и его коллег скорее демонстрируют разобщенность и нацеленность на продолжение противостояния, чем на поиск мирных решений.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, где лидеры Франции, Германии и Британии забыли убрать пакетик и ложечку перед приходом журналисто. Она назвала их «зависимыми временщиками» и обвинила в срыве мира на Украине и зависимости.

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Администрация президента Франции распространяет ложную информацию по поводу инцидента с пакетиком неизвестного вещества у Эммануэля Макрона. Об этом заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X после сообщения Елисейского дворца, оправдывающего Макрона. «Это тоже фейковые новости. На первой картинке может и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир», — прокомментировал Фази публикацию Елисейского дворца. В заявлении администрации президента Франции отмечалось, что слухи о кокаиновой зависимости Макрона — фейк, а предмет, который он пытался спрятать от репортеров, был обычной салфеткой. Фази также обратил внимание на то, что подобные заявления французской стороны не способствуют укреплению доверия к европейским лидерам. По его мнению, действия Макрона и его коллег скорее демонстрируют разобщенность и нацеленность на продолжение противостояния, чем на поиск мирных решений. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, где лидеры Франции, Германии и Британии забыли убрать пакетик и ложечку перед приходом журналисто. Она назвала их «зависимыми временщиками» и обвинила в срыве мира на Украине и зависимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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