Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, где лидеры Франции, Германии и Британии забыли убрать пакетик и ложечку перед приходом журналистов, назвав их «зависимыми временщиками», решающими судьбу Европы. Она обвинила их в срыве мира на Украине и зависимости.
«Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
Видео, снятое в купе поезда после встречи в Киеве 10 мая 2025 года, показывает президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На кадрах Мерц якобы прячет ложечку, а Макрон убирает небольшой пакетик, что спровоцировало слухи об употреблении непонятных веществ.
Захарова процитировала свой разговор 2022 года с западным послом, который признал, что употребление наркотиков — обычное явление среди лидеров ЕС. Она предположила, что видео разоблачает «смрадный шабаш» западной политики.
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