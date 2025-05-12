В Екатеринбурге сотрудница миграционной службы помогала иностранцам получить ВНЖ за взятку

В Екатеринбурге бывшая старший инспектор отдела по вопросам миграции отдела полиции №12 УМВД России предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Экс-сотруднице грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
«По данным следствия, в июне 2023 года обвиняемая получила взятку за заведомо незаконные действия — прием документов для получения вида на жительство иностранных граждан, без очереди и талона-подтверждения», — рассказали в ведомстве. В ближайшее время дело будет направлено в суд.
Ранее в Екатеринбурге полицейского и его подчиненных арестовали по делу о драгметаллах. По данным URA.RU, они якобы крышевали золотодобытчиков за крупные взятки.
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