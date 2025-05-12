12 мая 2025

В Екатеринбурге сотрудница миграционной службы помогала иностранцам получить ВНЖ за взятку

Сотруднице миграционной службы в Екатеринбурге грозит тюрьма за взятку
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-сотруднице грозит восемь лет тюрьмы
Экс-сотруднице грозит восемь лет тюрьмы Фото:

В Екатеринбурге бывшая старший инспектор отдела по вопросам миграции отдела полиции №12 УМВД России предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Экс-сотруднице грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. 

«По данным следствия, в июне 2023 года обвиняемая получила взятку за заведомо незаконные действия — прием документов для получения вида на жительство иностранных граждан, без очереди и талона-подтверждения», — рассказали в ведомстве. В ближайшее время дело будет направлено в суд. 

Ранее в Екатеринбурге полицейского и его подчиненных арестовали по делу о драгметаллах. По данным URA.RU, они якобы крышевали золотодобытчиков за крупные взятки.

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В Екатеринбурге бывшая старший инспектор отдела по вопросам миграции отдела полиции №12 УМВД России предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Экс-сотруднице грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.  «По данным следствия, в июне 2023 года обвиняемая получила взятку за заведомо незаконные действия — прием документов для получения вида на жительство иностранных граждан, без очереди и талона-подтверждения», — рассказали в ведомстве. В ближайшее время дело будет направлено в суд.  Ранее в Екатеринбурге полицейского и его подчиненных арестовали по делу о драгметаллах. По данным URA.RU, они якобы крышевали золотодобытчиков за крупные взятки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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