Более 80 боевиков ВСУ уничтожены двумя ударами группировки «Запад»

Ракетные подразделения группировки "Запад" провели две успешные атаки с использованием РСЗО "Торнадо-С " по местам дислокации украинских бригад. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Ракетными войсками группировки войск нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо-С " по бригаде ВСУ", — рассказал Бигма. Его слова приводит Минобороны РФ. Он добавил, что в результате ударов ликвидировано свыше 80 военнослужащих ВСУ и 10 единиц боевой техники.
Начальник пресс-центра также сообщил, что расчеты противовоздушной обороны группировки "Запад" сбили 14 вражеских беспилотников самолетного типа за отчетный период. Дополнительно были уничтожены 11 минометных расчетов и 38 пунктов управления дронами.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 мая ВСУ атаковали Каменск Ростовской области и Рыльск Курской области. Предположительно, применялись ракетные системы РЗСО (HIMARS).
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