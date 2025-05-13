Более 80 боевиков ВСУ уничтожены двумя ударами группировки «Запад»

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Расчеты противовоздушной обороны «Запада» уничтожили 14 беспилотников самолетного типа
Расчеты противовоздушной обороны «Запада» уничтожили 14 беспилотников самолетного типа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракетные подразделения группировки "Запад" провели две успешные атаки с использованием РСЗО "Торнадо-С " по местам дислокации украинских бригад. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"Ракетными войсками группировки войск нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо-С " по бригаде ВСУ", — рассказал Бигма. Его слова приводит Минобороны РФ. Он добавил, что в результате ударов ликвидировано свыше 80 военнослужащих ВСУ и 10 единиц боевой техники.

Начальник пресс-центра также сообщил, что расчеты противовоздушной обороны группировки "Запад" сбили 14 вражеских беспилотников самолетного типа за отчетный период. Дополнительно были уничтожены 11 минометных расчетов и 38 пунктов управления дронами.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 мая ВСУ атаковали Каменск Ростовской области и Рыльск Курской области. Предположительно, применялись ракетные системы РЗСО (HIMARS).

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Ракетные подразделения группировки "Запад" провели две успешные атаки с использованием РСЗО "Торнадо-С " по местам дислокации украинских бригад. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "Ракетными войсками группировки войск нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо-С " по бригаде ВСУ", — рассказал Бигма. Его слова приводит Минобороны РФ. Он добавил, что в результате ударов ликвидировано свыше 80 военнослужащих ВСУ и 10 единиц боевой техники. Начальник пресс-центра также сообщил, что расчеты противовоздушной обороны группировки "Запад" сбили 14 вражеских беспилотников самолетного типа за отчетный период. Дополнительно были уничтожены 11 минометных расчетов и 38 пунктов управления дронами. Ранее сообщалось, что в ночь на 12 мая ВСУ атаковали Каменск Ростовской области и Рыльск Курской области. Предположительно, применялись ракетные системы РЗСО (HIMARS).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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