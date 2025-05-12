Украинские военные попытались атаковать Рыльск и Каменск: карта атак БПЛА за 12 мая

ВСУ в ночь на 12 мая предприняли попытку атаки по территории Ростовской области, под ударом оказался Каменск. Город Рыльск (Курская область) был атакован ракетами, были выдвинуты версии об ударе американскими HIMARS. Подробнее об атаках в ночь на 12 мая — в материале URA.RU.
Атака ВСУ на Каменск
По словам Слюсаря, в ночное время в Каменске (Ростовская область) средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака беспилотных летательных аппаратов противника. По предварительным данным, разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано. Об этом написал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в telegram-канале.
Ракетная атака по Рыльску
По городу Рыльск (Курская область) ВСУ совершили ракетную атаку вечером 11 мая. Уточняется, что она велась при использовании американских реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, в результате удара противника пострадали люди.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.