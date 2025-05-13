ВС РФ после перемирия заняли опорные пункты ВСУ у Волчанска и Липцов

Российские военные после завершения трехдневного перемирия возобновили наступательные действия в Харьковской области и заняли два опорных пункта противника в районах Волчанска и Липцов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В районе Липцов и Волчанска после небольшой паузы, связанной с трехдневным перемирием, объявленным Россией к 9 Мая, нарастает активная фаза боевых действий. С 12 мая наши войска заняли два опорных пункта противника и наращивают освободительные действия», — заявил Марочко ТАСС. По его словам, Киев за время перемирия провел ряд мероприятий по восстановлению боеспособности своих войск.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С полуночи 8 мая до полуночи 11 мая были остановлены все боевые действия на линии соприкосновения. После окончания этого периода российские подразделения возобновили активные операции в ряде направлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.