ВС РФ после перемирия заняли опорные пункты ВСУ у Волчанска и Липцов

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ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у Волчанска и Липцов
ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у Волчанска и Липцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные после завершения трехдневного перемирия возобновили наступательные действия в Харьковской области и заняли два опорных пункта противника в районах Волчанска и Липцов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Липцов и Волчанска после небольшой паузы, связанной с трехдневным перемирием, объявленным Россией к 9 Мая, нарастает активная фаза боевых действий. С 12 мая наши войска заняли два опорных пункта противника и наращивают освободительные действия», — заявил Марочко ТАСС. По его словам, Киев за время перемирия провел ряд мероприятий по восстановлению боеспособности своих войск.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С полуночи 8 мая до полуночи 11 мая были остановлены все боевые действия на линии соприкосновения. После окончания этого периода российские подразделения возобновили активные операции в ряде направлений.

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Российские военные после завершения трехдневного перемирия возобновили наступательные действия в Харьковской области и заняли два опорных пункта противника в районах Волчанска и Липцов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В районе Липцов и Волчанска после небольшой паузы, связанной с трехдневным перемирием, объявленным Россией к 9 Мая, нарастает активная фаза боевых действий. С 12 мая наши войска заняли два опорных пункта противника и наращивают освободительные действия», — заявил Марочко ТАСС. По его словам, Киев за время перемирия провел ряд мероприятий по восстановлению боеспособности своих войск. Президент России Владимир Путин объявил перемирие в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С полуночи 8 мая до полуночи 11 мая были остановлены все боевые действия на линии соприкосновения. После окончания этого периода российские подразделения возобновили активные операции в ряде направлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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