10 мая 2025

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин выступил с предложением возобновить прямой диалог
Путин выступил с предложением возобновить прямой диалог Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Властям Украины предложено возобновить прямые переговоры с РФ, которые ранее были прерваны по инициативе Киева. Оптимальной площадкой для восстановления диалога может стать Стамбул, а сам процесс начнется 15 мая. Об этом в ходе выступления перед журналистами заявил президент России Владимир Путин.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», — процитировало Путина РИА Новости. Президент России уточнил, что речь идет о возобновлении именно прямых переговоров между сторонами, без каких-либо предварительных условий. Он также подчеркнул необходимость начать диалог без промедления.

Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективу организации мирных переговоров с Украиной. Ранее Турция уже заявляла о готовности принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса и выступала посредником между сторонами.

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Властям Украины предложено возобновить прямые переговоры с РФ, которые ранее были прерваны по инициативе Киева. Оптимальной площадкой для восстановления диалога может стать Стамбул, а сам процесс начнется 15 мая. Об этом в ходе выступления перед журналистами заявил президент России Владимир Путин. «Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», — процитировало Путина РИА Новости. Президент России уточнил, что речь идет о возобновлении именно прямых переговоров между сторонами, без каких-либо предварительных условий. Он также подчеркнул необходимость начать диалог без промедления. Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективу организации мирных переговоров с Украиной. Ранее Турция уже заявляла о готовности принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса и выступала посредником между сторонами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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