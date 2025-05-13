В Курской области саперы сводного отряда разминирования МЧС России обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат с нанесенными на корпус фашистскими свастиками. Об этом сообщает командир отряда с позывным «Пилат».
«При выполнении заявки от муниципалитета группой разминирования сводного отряда был обнаружен ударный беспилотник, на котором была нанесена фашистская свастика. Он был весь в свастиках. Боевую часть данного ударного беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине „нет фашизма“, как говорят», — рассказал «Пилат». Его слова передает РИА «Новости».
В сводном отряде уточнили, что обнаруженный БПЛА самолетного типа был найден в конце апреля 2024 года. Обнаружен аппарат в одном из населенных пунктов Курской области.
Утром 6 августа 2024 года подразделения Вооруженных сил Украины предприняли наступательные действия с намерением установить контроль над участками территории в Курской области. Однако их продвижение было пресечено. Уже в марте 2025 года ВС РФ приступили к широкомасштабной наступательной операции на российского региона, в ходе которой под их контроль перешли город Суджа и ряд других населенных пунктов.
О полном завершении операции и освобождении региона официально сообщили 26 апреля. Последним населенным пунктом, освобожденным от подразделений ВСУ на территории Курской области, стало село Горналь.
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