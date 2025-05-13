В администрации Тюмени появился новый заместитель главы города

Павел Креков 13 мая официально назначен на должность заместителя главы города Тюмени, взяв на себя руководство социальным блоком. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр города Максим Афанасьев.
«Павел Владимирович является опытным профессионалом с солидным стажем и профильным образованием. Его глубокие знания социальной сферы, высокий уровень инициативы и развитые коммуникативные способности позволят уверенно и эффективно реализовывать намеченные цели. Отлично разбираясь в тонкостях работы, он намерен активно внедрять современные подходы и решения», — сообщил глава города.
На новом посту Креков будет курировать вопросы патриотического воспитания молодежи, организацию культурных и спортивных мероприятий. Также в его зону ответственности вошла поддержка военнослужащих и их семей.
В администрации отметили, что совместно с новым заместителем уже определены первоочередные задачи. В их число вошли внедрение образовательных программ по патриотическому воспитанию, проведение культурных и спортивных мероприятий для молодежи, поддержка военнослужащих и их семей через систему адресной помощи и сотрудничество с общественными организациями. Также среди ближайших планов — подготовка празднования Дня города и формирование бюджета Тюмени на 2026 год с акцентом на привлечение дополнительных ресурсов и обеспечение стабильного развития.
Ранее заместитель главы города Дина Горковец покинула своей пост. Среди кандидатов на данное место был бывший заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
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