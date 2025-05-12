12 мая 2025

Челябинцы боятся вахтовой работы несмотря на высокие зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовики на тех же позициях, что и дома, на вахте могут получать в два раза больше
Вахтовики на тех же позициях, что и дома, на вахте могут получать в два раза больше Фото:

Жители Челябинской области не спешат устраиваться на работу вахтой, несмотря на высокие доходы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, только 3% челябинцев готовы рассмотреть для себя такие предложения.

«В Челябинской области на вахту приходится 9% от всех открытых в первом квартале вакансий, т. е. больше, чем в среднем по стране, где 6%. Но интерес соискателей к вахтовой занятости остался крайне низким», — уточнили URA.RU в HeadHunter.

Согласно данным HeadHunter, медианная зарплата в вахтовых вакансиях по всей России в первом квартале достигла 154,5 тысячи рублей. Показатель в два раза превысил средний уровень предложений по рынку труда (74 тысячи рублей). В Челябинской области вахтовикам стали предлагать зарплату в среднем 154,8 тысячи рублей При этом медианная зарплата в регионе, по данным сервиса, составила 61,6 тысячи.

Больше остальных могут заработать вахтовики из Магаданской области. На рынке труда этого региона специалистам предлагают в среднем по 188 тысяч рублей. В Якутии у сотрудников, готовых ехать за работой, доходы составили 181,3 тысячи. Новосибирцам стали предлагать по 174,9 тысячи рублей.

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Жители Челябинской области не спешат устраиваться на работу вахтой, несмотря на высокие доходы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, только 3% челябинцев готовы рассмотреть для себя такие предложения. «В Челябинской области на вахту приходится 9% от всех открытых в первом квартале вакансий, т. е. больше, чем в среднем по стране, где 6%. Но интерес соискателей к вахтовой занятости остался крайне низким», — уточнили URA.RU в HeadHunter. Согласно данным HeadHunter, медианная зарплата в вахтовых вакансиях по всей России в первом квартале достигла 154,5 тысячи рублей. Показатель в два раза превысил средний уровень предложений по рынку труда (74 тысячи рублей). В Челябинской области вахтовикам стали предлагать зарплату в среднем 154,8 тысячи рублей При этом медианная зарплата в регионе, по данным сервиса, составила 61,6 тысячи. Больше остальных могут заработать вахтовики из Магаданской области. На рынке труда этого региона специалистам предлагают в среднем по 188 тысяч рублей. В Якутии у сотрудников, готовых ехать за работой, доходы составили 181,3 тысячи. Новосибирцам стали предлагать по 174,9 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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