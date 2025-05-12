Челябинцы боятся вахтовой работы несмотря на высокие зарплаты

Жители Челябинской области не спешат устраиваться на работу вахтой, несмотря на высокие доходы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, только 3% челябинцев готовы рассмотреть для себя такие предложения.
«В Челябинской области на вахту приходится 9% от всех открытых в первом квартале вакансий, т. е. больше, чем в среднем по стране, где 6%. Но интерес соискателей к вахтовой занятости остался крайне низким», — уточнили URA.RU в HeadHunter.
Согласно данным HeadHunter, медианная зарплата в вахтовых вакансиях по всей России в первом квартале достигла 154,5 тысячи рублей. Показатель в два раза превысил средний уровень предложений по рынку труда (74 тысячи рублей). В Челябинской области вахтовикам стали предлагать зарплату в среднем 154,8 тысячи рублей При этом медианная зарплата в регионе, по данным сервиса, составила 61,6 тысячи.
Больше остальных могут заработать вахтовики из Магаданской области. На рынке труда этого региона специалистам предлагают в среднем по 188 тысяч рублей. В Якутии у сотрудников, готовых ехать за работой, доходы составили 181,3 тысячи. Новосибирцам стали предлагать по 174,9 тысячи рублей.
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