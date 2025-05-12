Дочь экс-мэра из ХМАО подала в суд на администрацию для восстановления на работе

Дочь бывшего главы Лянтора (Сургутский район) Сергея Махини — Елена Махиня подала в суд на городскую администрацию для восстановления на работе. Она собирается оспорить свое сокращение из управления культуры, спорта и делам молодежи, о чем URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«Нынешний глава Лянтора Алексей Луценко сократил ставку, которую занимала Махиня. Она считает, что это было сделано с нарушением закона и хочет добиться восстановления на работе», — рассказал инсайдер.
На сайте суда Сургутского района указано, что дело относится к категории споров, возникающих из трудовых отношений. Ответчиком выступает МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодежи». Первое заседание назначено на 20 мая. Махиня не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Оперативно получить комментарий Луценко также не удалось, он не ответил на звонки журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что в декабре 2024 года новое руководство города во главе с Алексеем Луценко якобы оказывало давление на Елену Махиню, требуя увольнения. По данным инсайдеров, ей угрожали сокращением должности после отказа добровольно покинуть пост. Конфликт стал продолжением истории, связанной с отставкой Сергея Махини в 2022 году. Тогда экс-мэр ушел с поста из-за судебного решения о конфликте интересов: его дочь занимала руководящую позицию в КСК «Юбилейный». Позже, как сообщало URA.RU, под сокращение попал и зять бывшего мэра.
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