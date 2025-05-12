12 мая 2025

Легкоатлетов Челябинска приглашают на девятый Всероссийский полумарафон

© Служба новостей «URA.RU»
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Состязание пройдет 24 мая
Состязание пройдет 24 мая Фото:

В Челябинске 24 мая пройдет девятый Всероссийский полумарафон с синхронным стартом. Он состоится ранним утром, передают организаторы забега.

"Первый забег состоялся в 2017 году. Сегодня это уже не просто полумарафон — это международный легкоатлетический праздник", — говорится на сайте организаторов забега.

Состязание пройдет в 11 часовых поясах в 89 городах, в них примут участие около 180 тысяч человек. Для легкоатлетов предлагают дистанции 1, 5, 10 и 21.1 километр, причем бежать можно всем коллективом. Медсправка обязательна. 

В Челябинске атлеты побегут от парка Калининского района по Университетской набережной, на длинных дистанциях он достигнут поселка Благодатово. Каждый участник гарантировано получит футболки, медали, мешки и другие подарки. Болельщикам предлагают повеселиться в фан-зоне.

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В Челябинске 24 мая пройдет девятый Всероссийский полумарафон с синхронным стартом. Он состоится ранним утром, передают организаторы забега. "Первый забег состоялся в 2017 году. Сегодня это уже не просто полумарафон — это международный легкоатлетический праздник", — говорится на сайте организаторов забега. Состязание пройдет в 11 часовых поясах в 89 городах, в них примут участие около 180 тысяч человек. Для легкоатлетов предлагают дистанции 1, 5, 10 и 21.1 километр, причем бежать можно всем коллективом. Медсправка обязательна.  В Челябинске атлеты побегут от парка Калининского района по Университетской набережной, на длинных дистанциях он достигнут поселка Благодатово. Каждый участник гарантировано получит футболки, медали, мешки и другие подарки. Болельщикам предлагают повеселиться в фан-зоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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