В Раде пожаловались на нехватку денег на ВСУ

Депутат Верховной Рады Железняк заявил, что Украине не хватает денег на армию
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время правительство планирует внести изменения в госбюджет, увеличив расходы на оборону
В ближайшее время правительство планирует внести изменения в госбюджет, увеличив расходы на оборону Фото:

Украина вновь столкнулась с нехваткой средств на обеспечение Вооруженных сил. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, уже к середине мая стало ясно, что запланированных расходов на армию недостаточно.

«В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в Бюджете не хватает денег на армию», — написал Железняк в своем telegram-канале. По предварительным оценкам, для покрытия текущих потребностей ВСУ потребуется дополнительно около 200 миллиардов гривен (примерно $4,8 миллиарда).

Основная причина дефицита бюджета — рост расходов на фоне продолжающихся боевых действий и увеличение потребностей армии. В ближайшее время правительство планирует внести изменения в государственный бюджет, увеличив расходы на оборону минимум на 200-250 миллиардов гривен. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в Верховную Раду, после чего депутаты рассмотрят и проголосуют за увеличение финансирования оборонного сектора.

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Украина вновь столкнулась с нехваткой средств на обеспечение Вооруженных сил. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, уже к середине мая стало ясно, что запланированных расходов на армию недостаточно. «В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в Бюджете не хватает денег на армию», — написал Железняк в своем telegram-канале. По предварительным оценкам, для покрытия текущих потребностей ВСУ потребуется дополнительно около 200 миллиардов гривен (примерно $4,8 миллиарда). Основная причина дефицита бюджета — рост расходов на фоне продолжающихся боевых действий и увеличение потребностей армии. В ближайшее время правительство планирует внести изменения в государственный бюджет, увеличив расходы на оборону минимум на 200-250 миллиардов гривен. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в Верховную Раду, после чего депутаты рассмотрят и проголосуют за увеличение финансирования оборонного сектора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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