В Раде пожаловались на нехватку денег на ВСУ

Украина вновь столкнулась с нехваткой средств на обеспечение Вооруженных сил. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, уже к середине мая стало ясно, что запланированных расходов на армию недостаточно.
«В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в Бюджете не хватает денег на армию», — написал Железняк в своем telegram-канале. По предварительным оценкам, для покрытия текущих потребностей ВСУ потребуется дополнительно около 200 миллиардов гривен (примерно $4,8 миллиарда).
Основная причина дефицита бюджета — рост расходов на фоне продолжающихся боевых действий и увеличение потребностей армии. В ближайшее время правительство планирует внести изменения в государственный бюджет, увеличив расходы на оборону минимум на 200-250 миллиардов гривен. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в Верховную Раду, после чего депутаты рассмотрят и проголосуют за увеличение финансирования оборонного сектора.
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