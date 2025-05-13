Челябинский продавец наклеек Константин Пущев заплатит концерну «Мосфильм» 52 тысячи рублей за использование образов героев из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Мировое соглашение сторон утвердил арбитражный суд региона.
«Предприниматель обязуется выплатить правообладателю компенсацию за незаконное использование аудиовизуального произведения. Всего будет уплачено тысячи рублей», — отмечено в решении суда.
Пущев признал, что продавая изделия, нарушил исключительные права «Мосфильма». Торговлю бизнесмен вел на площадке маркетплейса. Зафиксировать нарушение истец смог, совершив в сентябре 2024 года контрольную закупку.
Ответчик признал, что больше в его распоряжении товара с героями фильма нет. Если появится, он обязался платить по 50 тысяч рублей за каждую единицу контрафакта.
На странице предпринимателя в настоящий момент можно приобрести наклейки с героями американской кинопродукции. Покупателям доступны стикеры с персонажами картин «Охотники за привидениями», «Ходячие мертвецы», саги «Звездные войны» и других.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих сторон спора. Пущев комментировать не стал. В «Мосфильме» корреспондента переадресовали в компанию «Бренд Монитор Лигал», представлявшую в суде интересы киноконцерна. Запрос отправлен.
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