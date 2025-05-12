Поездка Паслера в любимый город экс-губернатора Куйвашева сорвалась

Рабочий визит врио свердловского губернатора Дениса Паслера в Ирбит, который планировался на 16 мая, перенесен на конец месяца. По данным URA.RU, в графике главы региона появилась внезапная командировка в Москву.
«Поездка в Ирбит перенесена на 30 мая», — поделился один собеседник. «У губернатора на конец недели намечена командировка в Москву», — добавил второй.
Как ранее сообщало URA.RU, Ирбит, которому особое внимание уделял предшественник Паслера на посту — Евгений Куйвашев, врио губернатора должен был посетить в рамках праймериз «Единой России». Ему, как кандидату от партии на должность главы региона, до сентябрьских выборов необходимо пообщаться с 75% секретарей первичных отделений.
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