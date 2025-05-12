12 мая 2025

Поездка Паслера в любимый город экс-губернатора Куйвашева сорвалась

Рабочий визит Дениса Паслера в Ирбит перенесли на 30 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное голосование «Единой России». Первоуральск, паслер денис
Май у Дениса Паслера насыщен поездками и командировками Фото:

Рабочий визит врио свердловского губернатора Дениса Паслера в Ирбит, который планировался на 16 мая, перенесен на конец месяца. По данным URA.RU, в графике главы региона появилась внезапная командировка в Москву.

«Поездка в Ирбит перенесена на 30 мая», — поделился один собеседник. «У губернатора на конец недели намечена командировка в Москву», — добавил второй.

Как ранее сообщало URA.RU, Ирбит, которому особое внимание уделял предшественник Паслера на посту — Евгений Куйвашев, врио губернатора должен был посетить в рамках праймериз «Единой России». Ему, как кандидату от партии на должность главы региона, до сентябрьских выборов необходимо пообщаться с 75% секретарей первичных отделений.

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Рабочий визит врио свердловского губернатора Дениса Паслера в Ирбит, который планировался на 16 мая, перенесен на конец месяца. По данным URA.RU, в графике главы региона появилась внезапная командировка в Москву. «Поездка в Ирбит перенесена на 30 мая», — поделился один собеседник. «У губернатора на конец недели намечена командировка в Москву», — добавил второй. Как ранее сообщало URA.RU, Ирбит, которому особое внимание уделял предшественник Паслера на посту — Евгений Куйвашев, врио губернатора должен был посетить в рамках праймериз «Единой России». Ему, как кандидату от партии на должность главы региона, до сентябрьских выборов необходимо пообщаться с 75% секретарей первичных отделений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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