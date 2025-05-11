Паслер собрался в любимый город экс-губернатора Куйвашева

Денис Паслер посетит Каменск-Уральский и Ирбит в рамках праймериз

Денис Паслер за май объедет пять городов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Врио свердловского губернатора Денис Паслер на этой неделе продолжит предвыборное турне, начатое с Первоуральска, и посетит Каменск-Уральский и Ирбит — любимый город его предшественника на посту Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, знакомые с его графиком.

Каменск-Уральский стоит в расписании главы региона 13 мая. «Запланированы визиты на промышленные предприятия и общение с сельхозпроизводителями, вечером — встреча с мэрами [Южного управленческого округа] и секретарями первичек», — поделился первый собеседник. Паслеру, кандидату в губернаторы от «Единой России», в рамках праймериз необходимо встретиться с 75% секретарей первичных отделений.

Ирбит, который Куйвашеву напоминал Тобольск, где он начинал карьеру, Паслер посетит в пятницу, 16 мая. «Ключевая тема — подготовка к 400-летию города [в 2031 году]», — добавил второй собеседник. Паслер, возможно, проведет здесь заседание оргкомитета и встретится с Эльмирой Щербаковой — заслуженной работницей культуры, организатором федеральных проектов, которую еще Куйвашев привлек к преображению Ирбита. «Формат пока определяет», — добавил собеседник.

Как ранее сообщало URA.RU, за май Паслер планирует посетить столицы всех пяти управленческих округов. Помимо Первоуральска, Каменска-Уральского и Ирбита это Краснотурьинск и Нижний Тагил. О том, как прошел его визит в Первоуральск, в репортаже URA.RU.